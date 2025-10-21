Рада начала рассмотрение госбюджета-2026 в первом чтении: что в документе

На этом этапе парламент рассмотрит правительственный проект №14000 и выводы и предложения Бюджетного комитета (14000/П).

Рассмотрение будет идти по полной процедуре. Ожидается, что проект будет принят в первом чтении 21 октября.

Вместе с документом парламент примет бюджетные выводы, которые становятся обязательной основой для дальнейшей доработки.

Принятие проекта в целом планируется до 20 ноября.

Расходы на оборону

Бюджет подготовлен Минфином из расчета на то, что война продлится весь 2026 год. Поэтому все собранные налоги (2,8 трлн гривен) пойдут на сектор обороны.

Остальные расходы (2 трлн гривен) будут профинансированы за счет международной помощи.

Расходы на социальную сферу

В бюджете предусмотрены увеличенные расходы на социальную сферу, в частности на повышение зарплат учителям, увеличение минимальной зарплаты и прожиточного минимума.

Социальные стандарты были заморожены в 2025 году. Ожидается, что в 2026 году они вырастут на уровень инфляции, которая составит 9,9%. Прожиточный минимум вырастет до 3209 гривен, минимальная пенсия до 2595 гривен.

Кроме того, минимальная зарплата вырастет на 8,1% до 8647 гривен.

Также предусмотрено увеличение зарплат учителям на 50% в два этапа - с 1 января и с 1 сентября 2026 года.