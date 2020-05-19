Рада планирует ввести сбор за вылет пассажиров

За принятие соответствующего законопроекта №2424 за основу проголосовали 237 нардепов
Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины". За документ проголосовали 237 нардепов.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Документом предлагается определить на законодательном уровне особенностей взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.
В пояснительной записке отмечается, что законопроект соответствует международной практике, в том числе опыта ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и др.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.
Законопроектом предусмотрено:
Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.
Как писало РБК-Украина, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.
Так, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.
Автор: Юлия Струк