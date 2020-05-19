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Рада планирует ввести сбор за вылет пассажиров

Новости » Политика     19.05.2020 - 15:31
Рада планирует ввести сбор за вылет пассажиров
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

За принятие соответствующего законопроекта №2424 за основу проголосовали 237 нардепов

Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2424 "О внесении изменений в Воздушный кодекс Украины об усовершенствовании механизма взимания государственных сборов за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины". За документ проголосовали 237 нардепов.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Документом предлагается определить на законодательном уровне особенностей взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект соответствует международной практике, в том числе опыта ведущих государств мира (Испания, Великобритания, Франция, Германия, Австрия, США, Китай, Австралия, Узбекистан и др.), и учитывает политику Международной организации гражданской авиации (ICAO) по вопросу налогообложения в сфере международного воздушного транспорта.

Законопроектом предусмотрено:

  • закрепление в терминологическом аппарате (статья 1 Воздушного кодекса Украины) понятие "государственная пошлина с субъекта авиационной деятельности";
  • дополнение Воздушного кодекса статьей 121, которой определяются особенности взимания государственной пошлины за каждого пассажира, который улетает из аэропорта Украины, и за каждую тонну груза, отправленного или прибывшего в аэропорт Украины;
  • установление ответственности за нарушение порядка или сроков уплаты государственных сборов из субъектов авиационной деятельности, определенных этим кодексом.

Напомним, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина откроет авиационное сообщение со странами Европейского союза с 15 июня. Однако, такое возможно при условии, если ситуация с коронавирусом не будет ухудшаться.

Как писало РБК-Украина, министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что из-за карантина в Украине и пандемии авиация вернется к докризисному режиму через два года.

Так, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" закрыла продажу билетов на все международные рейсы до 1 июля.

Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Верховная Радаавиасообщениесбор
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