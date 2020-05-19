Рада планує запровадити збір за відліт пасажирів

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

За прийняття відповідного законопроекту №2424 за основу проголосували 237 нардепів

Верховна рада схвалила за основу у першому читанні законопроект №2424 "Про внесення змін до Повітряного кодексу України щодо удосконалення механізму справляння державних зборів за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України". За документ проголосували 237 нардепів.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Суть закону

Документом пропонується визначити на законодавчому рівні особливостей справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України.

У пояснювальній записці наголошується, що законопроект відповідає міжнародній практиці, у тому числі досвіду провідних держав світу (Іспанія, Великобританія, Франція, Німеччина, Австрія, Сполучені Штати Америки, Китай, Австралія, Узбекистан та ін.), та враховує політику Міжнародної організації цивільної авіації (ICAO) з питання оподаткування у сфері міжнародного повітряного транспорту.

Законопроектом передбачено:

закріплення у термінологічному апараті (стаття 1 Повітряного кодексу України) поняття "державний збір із суб’єкта авіаційної діяльності";

доповнення Повітряного кодексу статтею 121, якою визначаються особливості справляння державного збору за кожного пасажира, який відлітає з аеропорту України, та за кожну тонну вантажу, що відправляється чи прибуває до аеропорту України;

встановлення відповідальності за порушення порядку або строків сплати державних зборів із суб’єктів авіаційної діяльності, визначених цим кодексом.

Розміри ставок збору

Пропонується встановити ставку державного авіаційного збору за кожного пасажира, який буде літати в межах України, в розмірі 0,5 долара, на міжнародних рейсах - 2 долари.

За кожну тонну вантажу в межах України - 2,5 долара, а в разі здійснення міжнародних перевезень з/в Україну - 10 доларів.

Однак збір не буде зніматися у разі перевезення вищих посадових осіб та офіційних делегацій держав; перевезення гуманітарної допомоги з/в Україну відповідно до актів Кабінету міністрів; а також у разі польотів, пов'язаних із забезпеченням проведення робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха, авіаційних та інших подій, санітарних авіарейсів (в тому числі перевезень тіла (останків, праху) померлого).

Також збір пропонується не стягувати в разі перевезень пасажирів, що відносяться до категорії осіб, які звільняються від сплати зборів відповідно до закону; при перевезенні дітей в віці до двох років; при перевезенні транзитних пасажирів; пасажирів з сервісними квитками і в разі перевезення менше ніж 10 пасажирів одним нерегулярним рейсом.

Нагадаємо, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна відкриє авіаційне сполучення з країнами Європейського союзу з 15 червня. Однак, таке можливо за умови, якщо ситуація з коронавірусом не буде погіршуватися.

Як писало РБК-Україна, міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що через карантин в Україні та пандемії авіація повернеться до докризового режиму через два роки.

Так, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" закрила продаж квитків на всі міжнародні рейси до 1 липня.

Автор: Юлия Струк