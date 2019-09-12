Рада планує ввести електронний документообіг у парламенті

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Парламент хоче внести зміни в Регламент ВР

Парламент прийняв за основу проект закону №1044-1 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України про впровадження електронного документообігу, пов'язаного з законодавчим процесом", передає кореспондент РБК-Україна.

Законопроект у першому читанні підтримали 270 нардепів.

Проектом пропонується внести зміни до статті 91 Регламенту ВР у частині подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді і в статтю 97 про ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

Нагадаємо, комітет ВР з питань регламенту рекомендував Раді схвалити документ за основу і в цілому в ході розгляду в першому читанні.

Так, вужовтні 2015 року голова Верховної ради 8 скликання Володимир Гройсман запропонував створити в Раді електронний документообіг.

Як писало РБК-Україна, в лютому 2016 року спікер ВР Андрій Парубій обіцяв, що парламент перейде на електронну обробку документів. Додамо також, Апарат Верховної ради в 2016-му сподівався на фінансову допомогу Європейського союзу в проведенні реформ у діяльності українського парламенту, серед яких й електронний документообіг.

Однак до сих пір у Раді так і не впровадили реформу електронного документообігу.