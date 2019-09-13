Рада планирует ввести единый счет для уплаты налогов и ЕСВ

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", передает корреспондент РБК-Украина.

За проект проголосовали 269 нардепов. Кроме того, ВР поддержала сокращение сроков подготовки закона ко второму чтению.

Суть закона

Основной целью законопроекта является эффективное функционирование единого счета и установка запрета на обращение взыскания и наложение ареста на денежные средства на таком едином счете налогоплательщиков, которое возможно только после одновременного внесения изменений в Налоговый кодекс Украины, закон "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" и закона "Об исполнительном производстве".

Авторы проекта закона ожидают, что преимуществами внедрения системы уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом (кроме НДС и акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также таможенных платежей), единого социального взноса через электронный кабинет налогоплательщика на единый счет, который будет открыт для плательщика с его согласия (желания) на центральном уровне Государственной казначейской службы являются:

упрощение уплаты плательщиками налоговых платежей;

уменьшение количества ошибочно и/или излишне уплаченных денежных обязательств плательщиком;

повышение уровня открытости, прозрачности и доверия налогоплательщиков к государственным органам.

Кроме того, Рада намерена внести соответствующие изменения, необходимые для введения единого счета, в Налоговый кодекс.

Законопроект №1051 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" за основу в первом чтении поддержали 262 нардепа.

Напомним, Кабинет министров в августе 2017 года одобрил законопроект о введении единого счета уплаты налогов и сборов, единого социального взноса для плательщиков.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году Александр Данилюк, который на тот момент занимал пост министра финансов, анонсировал, что правительство намерено создать единый казначейский счет для оплаты налогов.