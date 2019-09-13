Рада планує запровадити єдиний рахунок для сплати податків та ЄСВ

Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", передає кореспондент РБК-Україна.

За проект проголосували 269 нардепів. Крім того, ВР підтримала скорочення термінів підготовки закону до другого читання.

Суть закону

Основною метою законопроекту є ефективне функціонування єдиного рахунку та встановлення заборони щодо звернення стягнення та накладення арешту на кошти на такому єдиному рахунку платників податків, яке можливе тільки після одночасного внесення змін до Податкового кодексу України, закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" та закону "Про виконавче провадження".

Автори проекту закону очікують, що перевагами запровадження системи сплати податків і зборів, передбачених Податковим кодексом (крім ПДВ та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового, а також митних платежів), єдиного соціального внеску через електронний кабінет платника податків на єдиний рахунок, який буде відкрито для платника за його згодою (бажанням) на центральному рівні Державної казначейської служби є:

спрощення сплати платниками податкових платежів;

зменшення кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платником;

підвищення рівня відкритості, прозорості та довіри платників податків до державних органів.

Крім того, Рада має намір внести відповідні зміни, необхідні для запровадження єдиного рахунку, до Податкового кодексу.

Законопроект №1051 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" за основу у першому читанні підтримали 262 нардепи.

Нагадаємо, Кабінет міністрів в серпні 2017 року схвалив законопроект про введення єдиного рахунку сплати податків і зборів, єдиного соціального внеску для платників.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році Олександр Данилюк, який на той момент обіймав посаду міністра фінансів, анонсував, що уряд має намір створити єдиний казначейський рахунок для оплати податків.