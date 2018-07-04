Рада планирует ужесточить уголовную ответственность нетрезвых водителей за смертельные ДТП

Документ за основу поддержали 240 парламентариев

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7064 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предотвращения смертности на дорогах", передает корреспондент РБК-Украина.

Документ за основу поддержали 240 парламентариев.

"Целью законопроекта является усиление уголовной ответственности за совершение преступлений с нарушением правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения или в состоянии, вызванном употреблением наркотических или других одурманивающих средств", - отмечают авторы в пояснительной записке.

Отметим, что сейчас нарушение ПДД, повлекшее средней тяжести телесное повреждение, наказывается штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или арестом на срок до 6 месяцев, или ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Также за нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего или причинившее тяжелое телесное повреждение, предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управления транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Если нарушение ПДД повлекло гибель нескольких лиц, то предусматривается лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Данным законопроектом предлагается за такие деяния, совершенные лицом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, наказывать лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок десять лет.

Также планируется установить, что лицо, лишенное права управления транспортным средством, но управлявшее им, будет наказываться лишением свободы на срок пять лет с лишением права управлять транспортными средствами пожизненно.

Напомним, в Верховной раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 гривен.