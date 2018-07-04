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Рада планує посилити кримінальну відповідальність нетверезих водіїв за смертельні ДТП

НовиниПолітика    04.07.2018 - 11:52
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)
Ілюстративне фото (mashintop facebook.com)

Документ за основу підтримали 240 парламентарів

Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №7064 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання смертності на дорогах", передає кореспондент РБК-Україна.

Документ за основу підтримали 240 парламентарів.

"Метою законопроекту є посилення  кримінальної відповідальності за вчинення злочинів з порушенням правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманюючих засобів", - наголошують автори у пояснювальній записці.

Зазначимо, що зараз порушення ПДР, яке спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження, карається штрафом від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до 2 років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.

Також за порушення ПДР, що спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, передбачається позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Якщо порушення ПДР спричинило загибель кількох осіб, то передбачається позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Даним законопроектом пропонується за такі діяння, вчинені особою у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк десять років.

Також планується встановити, що особа, яка позбавлена права керувати транспортним засобом, але керувала ним, каратиметься позбавленням волі на строк п’ять років з позбавленням права керувати транспортними засобами пожиттєво.

Нагадаємо, у Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 гривень.

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Темы: Засідання Ради    Теги публікації: ДТП, Верховна Рада, уголовная ответственность  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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