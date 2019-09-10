Рада планирует пресекать злоупотребления нардепов по поводу отмены законов

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1043 "О внесении изменений в Регламент Верховной рады Украины по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 234 депутата ВР.

Планируется предусмотреть, что не менее одной трети от конституционного состава Рады, президент или Кабинет министров Украины может внести проект постановления ВР об отмене решения парламента о принятии закона, постановления или иного акта Рады в целом.

Предлагается определить, что только по процедурным решениям Верховной рады может быть проведено обсуждение учтенного главным комитетом предложения, поправки с последующим голосованием по ее принятию, исключению в целом или ее части. В таком же порядке может быть поставлен вопрос о рассмотрении предложения, поправки к соответствующему тексту статьи законопроекта, принятого в первом чтении, но отсутствующей в предложенной главным комитетом редакции и проведено обсуждение отклоненных главным комитетом предложений, поправок, касающихся этих статей.

Напомним, комитет рекомендовал парламенту принять законопроект №1040-2 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о праве законодательной инициативы народных депутатов". Проектом предлагается противодействовать законодательному спаму от нардепов.

Как писало РБК-Украина ранее, в сентябре 2018 года глава ВР 8 созыва Андрей Парубий заявлял, что во избежание законодательного спама в парламенте будет разрешено регистрировать только такой законопроект, который получил поддержку парламентариев.

Отметим, летом 2018 года в Раде заявили об увеличении "законодательного спама".