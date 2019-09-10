Рада планує протидіяти зловживанням нардепів щодо скасування законів

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект №1043 "Про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 234 депутати ВР.

Планується передбачити, що не менш як одна третина від конституційного складу Ради, президент або Кабінет міністрів України може внести проект постанови ВР про скасування рішення парламенту про прийняття закону, постанови чи іншого акту Ради в цілому.

Пропонується визначити, що тільки за процедурними рішеннями Верховної Ради може бути проведено обговорення врахованої головним комітетом пропозиції, поправки з наступним голосуванням щодо її прийняття, виключення в цілому чи її частини. У такому ж порядку може бути порушено питання про розгляд пропозиції, поправки до відповідного тексту статті законопроекту, прийнятого в першому читанні, але відсутньої у запропонованій головним комітетом редакції та проведено обговорення відхилених головним комітетом пропозицій, поправок, що стосуються цих статей.

Нагадаємо, комітет рекомендував парламенту прийняти законопроект №1040-2 "Про внесення змін до деяких законів України про право законодавчої ініціативи народних депутатів". Проектом пропонується протидіяти законодавчому спаму від нардепів.

Як писало РБК-Україна раніше, у вересні 2018 року глава ВР 8 скликання Андрій Парубій заявляв, що для уникнення законодавчого спаму в парламенті буде дозволено реєструвати тільки такий законопроект, який отримав підтримку парламентаріїв.

Зазначимо, влітку 2018 року в Раді заявили про збільшення "законодавчого спаму".