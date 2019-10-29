Рада планирует повысить лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №2031 "О внесении изменений в статью 3 закона Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" о повышении лицам с инвалидностью с детства надбавки на уход", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 324 нардепа.

Так, проектом предусмотрено повысить надбавку на уход:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы, с 75% до 150% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе Б I группы, с 50% до 100% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность;

одиноким лицам с инвалидностью с детства II и III групп, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии лечебно-профилактического учреждения нуждаются в постоянном постороннем уходе, с 15% до 75% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

В пояснительной записке указано, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов в 2019 году.

"Дополнительные расходы в 2020 году должны быть предусмотрены в государственном бюджете, которые могут быть профинансированы за счет недопущения укрытия налогов и сборов в теневом секторе экономики и оффшорных зонах, что позволит увеличить поступления в сводный бюджет и фонды общеобязательного государственного социального страхования за каждый месяц в сумме более 18,2 млрд грн., а также за счет перераспределения расходов государственного бюджета", - говорится в записке.

Отмечается, что проектом предусмотрено поручение Кабинету министров утвердить план мероприятий по недопущению укрытия налогов и сборов в теневом секторе экономики и в оффшорных зонах, что позволит увеличить поступления в сводный бюджет и фонды общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, в мае Верховная рада 8 созыва провалила в первом чтении правительственный законопроект №8402 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которым предусматривалось убрать из кодекса слово "инвалид".

Как писало РБК-Украина, в конце 2018 года Рада приняла за основу закон для доступа лиц с инвалидностью к ЖК объектам.