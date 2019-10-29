Рада планує підвищити особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд

Прийняття закону потребує додаткових видатків з держбюджету у 2020 році
Верховна рада України підтримала за основу у першому читанні законопроект №2031 "Про внесення змін до статті 3 закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю" щодо підвищення особам з інвалідністю з дитинства надбавки на догляд", передає кореспондент РБК-Україна.
За документ проголосували 324 нардепи.
Так, проектом передбачено підвищити надбавку на догляд:
У пояснювальній записці вказано, що реалізація законопроекту не потребує додаткових видатків у 2019 році.
"Додаткові видатки у 2020 році повинні бути передбачені у державному бюджету, які можуть бути профінансовані за рахунок недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до зведеного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування за кожний місяць у сумі понад 18,2 млрд грн., а також за рахунок перерозподілу видатків державного бюджету", - сказано у записці.
Зазначається, що проектом передбачене доручення Кабінету міністрів затвердити план заходів щодо недопущення укриття податків і зборів у тіньовому секторі економіки та в офшорних зонах, що дасть можливість збільшити надходження до зведеного бюджету та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.
Нагадаємо, в травні Верховна рада 8 скликання провалила в першому читанні урядовий законопроект №8402 "Про внесення змін до Податкового кодексу України", яким передбачалося прибрати з кодексу слово "інвалід".
Як писало РБК-Україна, в кінці 2018 року Рада прийняла за основу закон для доступу осіб з інвалідністю до ЖК об'єктів.