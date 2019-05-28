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Рада провалила закон, которым из Налогового кодекса хотели убрать слово "инвалид"

Новости » Политика    28.05.2019 - 18:02
Рада провалила закон, которым из Налогового кодекса хотели убрать слово "инвалид"
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Также из кодекса предлагалось изъять формулировки "инвалид войны" и "ребенок-инвалид"

Верховная рада Украины провалила в первом чтении правительственный законопроект №8402 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которым предусматривалось убрать из кодекса слово "инвалид". Об этом объявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за основу документ поддержали лишь 186 парламентариев. Не хватило в сессионном зале и голосов для возвращения закона на доработку в профильный комитет и Кабинету министров.

"К сожалению, проект закона отклонен", - отметил глава Рады.

В частности, документом предлагалось привести действующее законодательства в части социальной защиты лиц с инвалидностью в соответствие с официальным переводом Конвенции о правах лиц с инвалидностью и Факультативным протоколом к ​​ней.

"Предусматривается внести изменения в Налоговый кодекс Украины. В частности, предлагается слова "инвалид", "инвалид войны" и "ребенок-инвалид" во всех падежах и числах заменить соответственно словами "лицо с инвалидностью", "человек с инвалидностью вследствие войны" и "ребенок с инвалидностью" в соответствующих падежах и числах", - отмечается в пояснительной записке.

Напомним, в конце мая 2018 года Кабинет министров Украины предложил парламенту принять законопроект №8402 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины", которым предусматривалось убрать из кодекса слово "инвалид".

Как писало РБК-Украина, Кабмин также предлагал ВР убрать из декрета о госпошлине и закона о судебном сборе слово "инвалид".

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Налоговый кодексВерховная Радаинвалид
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