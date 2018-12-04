Рада планирует отнести лиц в инвалидных колясках к участникам дорожного движения

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Предлагается разрешить лицам, которые движутся в креслах колесных с двигателем, ездить по краю проезжей части дороги

Верховная рада Украины поддержала за основу в первом чтении законопроект №7486 "О внесении изменений в закон "О дорожном движении" об организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных". Документ поддержали 252 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

В пояснительной записке подчеркивается, что пока что лица, которые движутся в креслах колесных с двигателем, не отнесены к участникам дорожного движения, поэтому они фактически лишены права на безопасное движение.

"Согласно Европейскому соглашению (Женева, 1971 год), дополняющему Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в Вене 8 ноября 1968 г., к пешеходам приравниваются лица, которые перемещаются в инвалидных колясках, приводимых в движение ими самими или движущихся со скоростью пешехода, одновременно такие лица с инвалидностью имеют право в любом случае двигаться по проезжей части дороги", - говорится в записке.

Так, предлагается в закон "О дорожном движении" внести новую статью, которой определяются основные права и обязанности лиц, которые движутся в креслах колесных.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, имеют право:

двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам со скоростью пешехода;

ездить по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине.

При этом планируется установить, что лица, передвигающиеся в колясках со скоростью пешехода по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, имеют право на преимущественное пересечение проезжей части по обозначенным пешеходным переходам. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся пешеходов.

Также предлагается определить, что лица, передвигающиеся в креслах колесных по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине, должны передвигаться в направлении движения транспортных средств по правой крайней полосе, поворот налево и разворот разрешается на дорогах с одной полосой для движения в каждом направлении и без трамвайного пути посередине. Во время движения они должны выполнять требования, касающиеся велосипедистов.

Лица, которые двигаются в креслах колесных, обязаны:

использовать технически исправные и надлежащим образом оборудованные кресла колесные;

не перевозить грузы, мешающие управлению;

не буксировать прицепы;

не перевозить пассажиров.

Кроме того, указано, что кресла колесные должны быть оборудованы светоотражающими устройствами, а при движении в темное время суток по краю проезжей части дороги, улицы или по обочине - внешними световыми приборами.

Напомним, ранее ВР поддержала за основу и в целом законопроект №6211 "О внесении изменений в статью 9 закона "О судебном сборе" о создании условий для обеспечения доступа лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к помещениям судов". Законом предусматривается использование средств от уплаты судебного сбора на переоборудование помещений судов, прилегающей территории и информационное обеспечение лиц с инвалидностью.

Как писало РБК-Украина ранее, глава государства Петр Порошенко анонсировал внесение в Раду двух законопроектов об усилении ответственности за нарушение законодательных норм в отношении лиц с инвалидностью в новой и существующей застройке.

Добавим также, во вторник, 4 декабря, нардепы в ходе пленарного заседания рассматривают вопросы социальной защиты лиц с инвалидностью.