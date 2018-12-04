Рада планує віднести осіб в інвалідних візках до учасників дорожнього руху

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Пропонується дозволити особам, які рухаються у кріслах колісних з двигуном, їздити по краю проїзної частини дороги

Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №7486 "Про внесення змін до закону "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються у кріслах колісних". Документ підтримали 252 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

У пояснювальній записці підкреслюється, що наразі осіб, які рухаються у кріслах колісних з двигуном, не віднесено до учасників дорожнього руху, тому вони фактично позбавлені права на безпечний рух.

"Відповідно до Європейської угоди (Женева, 1971 рік ), що доповнює Конвенцію про дорожній рух, відкриту для підписання у Відні 8 листопада 1968 р., до пішоходів прирівнюються особи, які переміщуються в інвалідних колясках, що приводяться у рух ними самими або що рухаються із швидкістю пішохода, одночасно такі особи з інвалідністю мають право у будь-якому випадку рухатися по проїзній частині дороги", - сказано у записці.

Так, пропонується у закон "Про дорожній рух" внести нову статтю, якою визначаються основні права і обов’язки осіб, які рухаються у кріслах колісних.

Особи, які рухаються в кріслах колісних, мають право:

рухатися по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках із швидкістю пішохода;

їздити по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю.

При цьому планується встановити, що особи, які рухаються у візках із швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються пішоходів.

Також пропонується визначити, що особи, які рухаються у кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю, повинні пересуватися у напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати вимоги, що стосуються велосипедистів.

Особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані:

використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні;

не перевозити вантажі, що заважають керуванню;

не буксирувати причепи;

не перевозити пасажирів.

Крім того, вказано, що крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю - зовнішніми світловими приладами.

Нагадаємо, раніше ВР підтримала за основу та в цілому законопроект №6211 "Про внесення змін до статті 9 закону "Про судовий збір" щодо створення умов для забезпечення доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до приміщень судів". Законом передбачається використання коштів від сплати судового збору на переобладнання приміщень судів, прилеглої території та інформаційне забезпечення осіб з інвалідністю.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Петро Порошенко анонсував внесення у Раду двох законопроектів про посилення відповідальності за порушення законодавчих норм щодо осіб з інвалідністю у новій та існуючій забудові.

Додамо також, у вівторок, 4 грудня, нардепи в ході пленарного засідання розглядають питання соціального захисту осіб з інвалідністю.