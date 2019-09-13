Рада планирует ограничить количество депутатских запросов

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 244 депутата ВР.

Документом предлагается, что на одной пленарной неделе может быть внесено не более двух депутатских запросов от одного народного депутата. А тексты депутатских запросов к президенту Украины или к органам и должностным лицам, а также тексты ответов на них должны быть обнародованы на сайте Верховной рады в течение 5 рабочих дней.

Напомним, Комитет рекомендовал Верховной раде принять законопроект № 1036-1 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о внесении депутатских запросов".

Ранее комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВР рекомендовал Раде лишать нардепов денег за прогулы.

Как писало РБК-Украина, парламент ранее направил на рассмотрение в Конституционный суд Украины законопроект №1027 авторства президента Владимира Зеленского, который предусматривает лишение депутатов мандата за прогулы и кнопкодавство.