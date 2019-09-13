Рада планує обмежити кількість депутатських запитів

Верховна рада України прийняла за основу в першому читанні законопроект № 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України про внесення депутатських запитів", передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 244 депутати ВР.

Документом пропонується, що на одного пленарного тижня може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного народного депутата. А тексти депутатських запитів до Президента України або до органів і посадових осіб, а також тексти відповідей на них повинні бути оприлюднені на сайті Верховної ради протягом 5 робочих днів.

Нагадаємо, Комітет рекомендував Верховній раді прийняти законопроект № 1036-1 "Про внесення змін до деяких законів України щодо внесення депутатських запитів".

Раніше комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендував Раді позбавляти нардепів грошей за прогули.

Як писало РБК-Україна, парламент раніше направив на розгляд до Конституційного суду України законопроект №1027 авторства президента Володимира Зеленського, який передбачає позбавлення депутатів мандата за прогули і кнопкодавство.