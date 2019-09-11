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Рада планує об'єднати звітності з ПДФО та ЄСВ

Новини » Економіка    11.09.2019 - 16:54
Рада планує об'єднати звітності з ПДФО та ЄСВ
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Звітність об'єднають, оскільки база оподаткування співпадає

Верховна рада України підтримала за основу законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності з єдиного внеску (ЄСВ) та податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). За ухвалення документу у першому читанні проголосували 318 парламентарів, передає кореспондент РБК-Україна.

Парламент також підтримав підготовку закону до другого читання за скороченою процедурою.

Так, закон розроблений для подальшої реалізації податкової реформи, одним із завдань якої є спрощення та уніфікація процедур заповнення та подання платниками податків до контролюючих органів звітності.

У пояснювальній записці підкреслюється, що у більшості випадків база нарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування співпадає з базою нарахування податку на доходи фізичних осіб у вигляді заробітної плати та винагороди за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

"Об’єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб дозволить скоротити кількість звітів для платників податків - страхувальників (підприємств та самозайнятих осіб)", - пояснюють автори закону.

Крім того, Рада підтримала за основу і пов'язаний з цим документом законопроект №1072, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України для врегулювання питань щодо об'єднання звітностей. За його прийняття у першому читанні проголосували 317 нардепів, проект закону також готуватимуть до другого читання за скороченою процедурою

Як повідомляло РБК-Україна, в липні 2019 року Кабінет міністрів України змінив пропорції розподілу єдиного соціального внеску.

Нагадаємо, за 2018 рік вступу ЄСВ до держбюджету України зросли на 26% з 180,805 млрд грн до 228,024 млрд грн.

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