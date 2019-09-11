Рада приняла за основу закон о защите потребителей финуслуг

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада приняла альтернативный проект закону, который Зеленский определил как неотложный

Верховная рада Украины приняла за основу в первом чтении законопроект №1085-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о защите прав потребителей финансовых услуг". За документ проголосовали 309 нардепов, передает корреспондент РБК-Украина.

Целью данного законопроекта является создание надлежащей системы защиты прав потребителей финансовых услуг, устранение пробелов и несогласованностей в действующей системе нормативно-правового обеспечения защиты прав потребителей, в том числе в законе "О потребительском кредитовании".

Принятие документа позволит укрепить доверие потребителей финуслуг к финансовому сектору, создать механизмы защиты их прав и интересов, обеспечить лучшую осведомленность потребителей о финансовых услугах, которые им предлагаются и предоставляются.

Проект закона предусматривает дополнение соответствующих законодательных актов нормами, которые предоставляют органам, осуществляющим государственное регулирование рынков финансовых услуг, четкий перечень полномочий для реализации задачи защиты прав потребителей финансовых услуг.

Такими органами являются Национальный банк Украины, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Документ предоставляет уполномоченным органам право применять к финансовым учреждениям и других субъектам хозяйствования, предоставляющим финансовые услуги, меры воздействия и налагать на должностных лиц юридического лица или физических лиц-предпринимателей, которые предоставляют финуслуги, административные взыскания.

Также предлагаются изменения в закон "О потребительском кредитовании", которыми предусматривается расширить понятие общих расходов по потребительскому кредиту.

Кроме того, законопроектом предлагается уточнить нормы закона о заключении договора о потребительском кредите в виде электронного документа и использование электронной подписи до и во время подписания такого договора, а также в случае внесения изменений в него.

Проект вводит единые требования к рекламе услуг (положения закона "О рекламе" по поводу рекламы в сфере финансовых услуг предлагается изложить в новой редакции), договорам о предоставлении финуслуг, по раскрытию информации банками и небанковскими финансовыми учреждениями и одинаковую ответственность за нарушение прав потребителей финансовых услуг. Это позволит потребителям лучше сравнивать различные финансовые продукты, а также создаст одинаковые конкурентные условия для самих финансовых учреждений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поддерживает законопроект о "сплите", который передает Национальному банку полномочия по надзору за небанковскими финансовыми учреждениями.

Как писало РБК-Украина, ранее первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла о том, что в случае одобрения законопроекта о "сплите", Нацбанк станет регулятором небанковских финучреждений вместо Нацкомфинуслуг.