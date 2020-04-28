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У Раді тривають консультації з призначення Саакашвілі

Новини » Політика     28.04.2020 - 12:33
У Раді тривають консультації з призначення Саакашвілі
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У порядку денному засідання на четвер поки немає кадрових питань

Верховна рада не планує у четвер, 30 квітня, призначати Михайла Саакашвілі до складу Кабінету міністрів. Про це РБК-Україна повідомила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Раніше у СН не виключали, що призначення все-таки може відбутися 30 квітня.

"В порядку денному позачергового засідання на четвер немає кадрових питань", - повідомила Кравчук.

Нагадаємо, позачергове засідання Верховної ради відбудеться у четвер, 30 квітня. Депутат ВР від фракції "Слуга народу" Олександр Качура розповів, що початок засідання запланований на 13:00.

Як писало РБК-Україна раніше, глава фракції СН Давид Арахамія заявив, що призначення Михайла Саакашвілі в Кабінет міністрів відсутній у порядку денному позачергового засідання Верховної ради. При цьому парламентарій не виключив, що питання може бути додане до порядку з ініціативи Офісу президента.

Додамо також, джерело в керівництві фракції "Слуга народу" повідомило агентству, що парламент може призначити віце-прем'єром екс-президента Грузії і колишнього главу Одеської ОДА Саакашвілі 30 квітня.

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Новини України СаакашвіліВерховна РадаЄвгенія Кравчук
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