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Рада не підтримала звільнення Верещук з Мінреінтеграції

Фото: Ірина Верещук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Парламент не зміг звільнити Ірину Верещук з посади віцепрем’єр-міністра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Для цього не вистачило голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Як зазначається, Рада провалила відставку Верещук з посади голови Мінреінтеграції. Для ухвалення рішення не вистачило голосів.

Звільнення Верещук підтримали 214 народних депутатів. Для відставки потрібно мінімально 226 голосів.

Фото: Рада провалила звільнення Верещук (t.me/yzheleznyak)

Железняк зазначив, що Верещук не виступала перед парламентом зі звітом.

Нагадаємо, що вчора, 3 вересня, Ірина Верещук написала заяву на звільнення з Мінреінтеграції. Вона пропрацювала в уряді майже три роки.

За даними джерел РБК-Україна, у владі поки визначаються з кандидатом на заміну Верещук. Ймовірно, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій буде переформатоване у "міністерство єдності" чи "міністерство з питань діаспори". Концепцію ще обговорюють.

 

Що відомо про Верещук

Нагадаємо, що Ірина Верещук була обрана народним депутатом від партії "Слуга народу" у 2019 році. Вона йшла 29 номером у списку.

До цього Верещук була мером міста Рава-Руська Львівської області, де вона народилася.

У 2020 році, вже бувши парламентарем, вона балотувалася на вибори мера Києва від "Слуги народу". У листопаді 2021 року Ірину Верещук призначили на посаду віцепремʼєра - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

 

Кого звільнили з уряду

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада розглянула низку кадрових рішень. Так, парламент підтримав звільнення Олександра Камишіна з посади міністра з питань стратегічних галузей, Ольги Стефанішиної з посади віцепрем'єра з євроінтеграції та Руслана Стрільця з посади голови міністра захисту довкілля та природних ресурсів.

Також очікується, що Рада звільнить з посади голови МЗС Дмитра Кулебу. За даними РБК-Україна, він після звільнення може очолити важливе посольство у Брюсселі.

Додамо, що парламент сьогодні провалив звільнення Віталія Коваля з Фонду державного майна.

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