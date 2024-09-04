Рада не поддержала увольнение Верещук из Минреинтеграции
Парламент не смог уволить Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Для этого не хватило голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Как отмечается, Рада провалила отставку Верещук с должности главы Минреинтеграции. Для принятия решения не хватило голосов.
Увольнение Верещук поддержали 214 народных депутатов. Для отставки нужно минимально 226 голосов.
Фото: Рада провалила увольнение Верещук (t.me/yzheleznyak)
Напомним, что вчера, 3 сентября, Ирина Верещук написала заявление на увольнение из Минреинтеграции. Она проработала в правительстве почти три года.
По данным источников РБК-Украина, во власти пока определяются с кандидатом на замену Верещук. Вероятно, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий будет переформатировано в "министерство единства" или "министерство по вопросам диаспоры". Концепцию еще обсуждают.
Что известно о Верещуке
Напомним, что Ирина Верещук была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году. Она шла по 29 номеру в списке.
До этого Верещук была мэром города Рава-Русская Львовской области, где она родилась.
В 2020 году, будучи парламентарием, она баллотировалась на выборы мэра Киева от "Слуги народа". В ноябре 2021 года Ирина Верещук была назначена на должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.
Кого уволили из правительства
Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрела ряд кадровых решений. Так, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Также ожидается, что Рада уволит с должности главы МИД Дмитрия Кулебу. По данным РБК-Украина, он после увольнения может возглавить важное посольство в Брюсселе.
Добавим, что парламент сегодня провалил увольнение Виталия Коваля из Фонда государственного имущества.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.