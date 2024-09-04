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Рада не поддержала увольнение Верещук из Минреинтеграции

Киев, Среда 04 сентября 2024 13:28
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Рада не поддержала увольнение Верещук из Минреинтеграции Фото: Ирина Верещук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Парламент не смог уволить Ирину Верещук с должности вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Для этого не хватило голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Как отмечается, Рада провалила отставку Верещук с должности главы Минреинтеграции. Для принятия решения не хватило голосов.

Увольнение Верещук поддержали 214 народных депутатов. Для отставки нужно минимально 226 голосов.

Рада не поддержала увольнение Верещук из Минреинтеграции

Фото: Рада провалила увольнение Верещук (t.me/yzheleznyak)

Напомним, что вчера, 3 сентября, Ирина Верещук написала заявление на увольнение из Минреинтеграции. Она проработала в правительстве почти три года.

По данным источников РБК-Украина, во власти пока определяются с кандидатом на замену Верещук. Вероятно, Министерство по реинтеграции временно оккупированных территорий будет переформатировано в "министерство единства" или "министерство по вопросам диаспоры". Концепцию еще обсуждают.

Что известно о Верещуке

Напомним, что Ирина Верещук была избрана народным депутатом от партии "Слуга народа" в 2019 году. Она шла по 29 номеру в списке.

До этого Верещук была мэром города Рава-Русская Львовской области, где она родилась.

В 2020 году, будучи парламентарием, она баллотировалась на выборы мэра Киева от "Слуги народа". В ноябре 2021 года Ирина Верещук была назначена на должность вице-премьера - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Кого уволили из правительства

Напомним, сегодня Верховная Рада рассмотрела ряд кадровых решений. Так, парламент поддержал увольнение Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Ольги Стефанишиной с должности вице-премьера по евроинтеграции и Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Также ожидается, что Рада уволит с должности главы МИД Дмитрия Кулебу. По данным РБК-Украина, он после увольнения может возглавить важное посольство в Брюсселе.

Добавим, что парламент сегодня провалил увольнение Виталия Коваля из Фонда государственного имущества.

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Ирина Верещук Верховная рада Министерство реинтеграции
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