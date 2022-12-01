ua ru
Чт, 01 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада не підтримала звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

Новость на русском →
Четвер 01 грудня 2022 16:29
Рада не підтримала звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати Фото: Валерій Пацкан, голова Рахункової палати (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада провалила голосування щодо звільнення Веларія Пацкана з посади голови Рахункової палати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Він раніше відкликав свою заяву, а постанова #8211 була винесена в зал і набрала лише 215 голосів", - пише Железняк.

Рада не підтримала звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

Фото: результати голосування за звільнення Валерія Пацкана (t.me/yzheleznyak)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАБУ повідомило про підозру Пацкану через незаконне одержання компенсації за житло.

Пізніше голова Рахункової палати написав заяву про відставку. Однак, як стверджував Железняк, Пацкан відкликав заяву напередодні засідання Бюджетного Комітет ВРУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
Операція на Кінбурнській косі та зіткнення під Бахмутом: карти боїв
DAILY
Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Пункти розлому. Чому команда Зеленського свариться з Кличком та іншими мерами