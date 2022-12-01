Рада не підтримала звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"Він раніше відкликав свою заяву, а постанова #8211 була винесена в зал і набрала лише 215 голосів", - пише Железняк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАБУ повідомило про підозру Пацкану через незаконне одержання компенсації за житло.

Пізніше голова Рахункової палати написав заяву про відставку. Однак, як стверджував Железняк, Пацкан відкликав заяву напередодні засідання Бюджетного Комітет ВРУ.

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