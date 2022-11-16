Голова Рахункової палати після підозри НАБУ написав заяву про відставку
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан написав заяву про відставку. Це сталося після того, як НАБУ оголосило йому про підозру.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голови Рахункової палати Валерія Пацкана.
Як відзначив Пацкан, Рахункова палата запланувала аудит щодо оборонної, безпекової, антикорупційної й правоохоронної сфери. За його словами, війна зжирає мільярди й наразі важливо перевіряти, чи не допомагають їй у цьому деякі з посадовців.
"Запланували та проанонсували перевірку НАБУ. Але в НАБУ вирішили не чекати, поки ми прийдемо до них, і завітали в гості першими. З "гостинцем" - вручили підозру мені як ініціатору перевірки", - пояснив Пацкан.
Пацкан переконаний у тому, що підозра від НАБУ, є нібито політичним розбиранням.
Як стверджує народний депутат Ярослав Железняк, сьогодні очікувалось засідання Бюджетного Комітет ВРУ, під час якого планували проголосувати за звільнення Пацкана з посади голови Рахункової палати.
"Інтрига у тому, що заява була потім відкликана. І кворум Комітету не зібрався. Засідання не відбулося. Значить, не всі кадрові будуть на цьому тижні", - пише нардеп.
Фото: Голову Рахункової палати після підозри НАБУ написав заяву про відставку (t.me/yzheleznyak)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що НАБУ повідомило про підозру голові Рахункової палати Валерію Пацкану щодо незаконного одержання компенсації за житло.
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