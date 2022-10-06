Рада підтримала звільнення голови Нацбанку

За інформацією нардепа, рішення про звільнення Шевченка підтримали 263 парламентарі.

При цьому голова Нацбанку не був присутнім на засіданні парламенту, тому його звільнили "у турборежимі" - виступали лише депутати.

Що передувало

У вівторок, 4 жовтня, Шевченко заявив про те, що він йде з посади голови Нацбанку за власним бажанням. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.

Вже ввечері 5 жовтня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради постанову про звільнення Шевченка.

При цьому пізніше стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові Нацбанку, що пішов у відставку, у справі про розтрату шляхом зловживання своїм службовим становищем коштів Укргазбанку, який він очолював з 2015 року.