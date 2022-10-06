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Рада поддержала увольнение главы Нацбанка

Фото: Кирилл Шевченко, глава Нацбанка Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада поддержала проект постановления об увольнении Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка в Telegram.

По информации нардепа, решение об увольнении Шевченко поддержали 263 парламентария.

При этом глава Нацбанка не присутствовал на заседании парламента, поэтому его уволили "в турборежиме" - выступали только депутаты.

Что предшествовало

Во вторник, 4 октября, Шевченко заявил о своем уходе с должности главы Нацбанка по собственному желанию. Причиной этому стали проблемы со здоровьем.

Уже вечером 5 октября президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Шевченко.

При этом позже стало известно, что НАБУ сообщило о подозрении ушедшему в отставку главе Нацбанка по делу о растрате путем злоупотребления своим служебным положением средств Укргазбанка, который он возглавлял с 2015 года.

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