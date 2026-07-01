Рада поддержала основание Украинского национального пантеона

1 июля Верховная Рада Украины в целом приняла закон, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. Осталось еще несколько важных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВРУ.

Парламент принял закон №15360, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов.

Пантеон должен стать общенациональным местом памяти для чествования выдающихся украинцев.

Закон также определяет правила его создания и функционирования, в частности порядок проведения конкурсов, назначение управляющего и процедуру принятия решений по чествованию.

Кроме того, он устанавливает основания, по которым такое чествование не будет проводиться.

Стоит отметить, что закон еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. После этого его официально опубликуют, и он вступит в силу в установленные документом сроки.