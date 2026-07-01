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Рада поддержала основание Украинского национального пантеона

13:44 01.07.2026 Ср
1 мин
Впереди - самый важный этап
aimg Юлия Капитонова
Рада поддержала основание Украинского национального пантеона Фото: В ВРУ одобрили основание Украинского национального пантеона (Getty Images)
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1 июля Верховная Рада Украины в целом приняла закон, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. Осталось еще несколько важных шагов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ВРУ.

Парламент принял закон №15360, предусматривающий создание Украинского национального пантеона. За соответствующее решение проголосовали 287 народных депутатов.

Пантеон должен стать общенациональным местом памяти для чествования выдающихся украинцев.

Закон также определяет правила его создания и функционирования, в частности порядок проведения конкурсов, назначение управляющего и процедуру принятия решений по чествованию.

Кроме того, он устанавливает основания, по которым такое чествование не будет проводиться.

Стоит отметить, что закон еще должен подписать президент Украины Владимир Зеленский. После этого его официально опубликуют, и он вступит в силу в установленные документом сроки.

Ранее РБК-Украина сообщало, что именно Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о "Украинском национальном пантеоне".

А глава ОПУ Кирилл Буданов сразу объяснил, какая главная цель этого решения.

Кстати, команда лидера Польши Кароля Навроцкого уже рассмотрела "эскалацию" в решении Зеленского касательно Пантеона.

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