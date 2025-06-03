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Рада сьогодні розгляне законопроєкт про військового омбудсмена: що відомо

Вівторок 03 червня 2025 12:07
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Рада сьогодні розгляне законопроєкт про військового омбудсмена: що відомо Фото: Верховна Рада розглядає законопроєкт про військового омбудсмена (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Сьогодні, 3 червня 2025 року, Верховна Рада України розгляне у першому читанні законопроєкт №13266 "Про Військового омбудсмена". Цей крок є важливим етапом у створенні незалежної інституції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За словами міністра оброни Рустема Умєрова, нова інституція матиме реальні повноваження та прозорі механізми реагування на порушення прав військовослужбовців.

Законопроєкт розробили Міністерство оборони, уповноважена президента з прав військових, громадськість, юристи та військові. Його внесли до парламенту як невідкладний.

Для чого потрібен військовий омбудсмен:

  • підвищення довіри до командування й держави:
  • посилення військової справедливості:
  • зміцнення бойового духу і згуртованості.

Умєров наголосив, що всі військові мають знати, куди звертатися у разі порушення прав, а реакція обов’язково буде. Інституція має бути сильною, незалежною та ефективною.

"Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - сказав він.

Нагадаємо, 30 грудня президент України Володимир Зеленський призначив Ольгу Решетилову (Кобилинську) уповноваженою президента з питань захисту прав військовослужбовців (військовим омбудсменом).

Зеленський наголосив, що Решетилова - відома, досвідчена та ефективна правозахисниця.

Також він зазначив, що головне завдання - разом із Міноборони та громадянським суспільством підготувати законопроєкт про військового омбудсмена та всі необхідні засади роботи цієї інституції.

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