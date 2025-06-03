Рада сьогодні розгляне законопроєкт про військового омбудсмена: що відомо

Сьогодні, 3 червня 2025 року, Верховна Рада України розгляне у першому читанні законопроєкт №13266 "Про Військового омбудсмена". Цей крок є важливим етапом у створенні незалежної інституції.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За словами міністра оброни Рустема Умєрова, нова інституція матиме реальні повноваження та прозорі механізми реагування на порушення прав військовослужбовців.

Законопроєкт розробили Міністерство оборони, уповноважена президента з прав військових, громадськість, юристи та військові. Його внесли до парламенту як невідкладний.

Для чого потрібен військовий омбудсмен:

підвищення довіри до командування й держави:

посилення військової справедливості:

зміцнення бойового духу і згуртованості.

Умєров наголосив, що всі військові мають знати, куди звертатися у разі порушення прав, а реакція обов’язково буде. Інституція має бути сильною, незалежною та ефективною.

"Закликаю народних депутатів підтримати цей законопроєкт", - сказав він.