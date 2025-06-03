Рада поддержала законопроект о военном омбудсмене: что это значит
Во вторник, 3 июня, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №13266 о создании института Военного омбудсмена. Решение приняли 287 голосами "за".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.
Что предусматривает законопроект
Документ определяет правовой статус, задачи и основы деятельности военного омбудсмена - новой институции, нацеленной на защиту прав и свобод военнослужащих.
Военный омбудсмен сможет:
- принимать жалобы от военных;
- проводить проверки на предмет нарушения их прав;
- требовать от органов власти устранения таких нарушений.
Ожидается, что эта должность усилит институциональную защиту прав военных в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, особенно в условиях военного положения.
Что дальше
Сейчас законопроект принят только в первом чтении. Перед окончательным утверждением документ еще должен пройти второе чтение, где могут быть учтены предложения и правки народных депутатов.
Фото: депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №13266 "О Военном омбудсмене" (t.me/yzheleznyak)
Перед этим министр обороны Рустем Умеров заявлял, что новая институция будет иметь реальные полномочия и прозрачные механизмы реагирования на нарушения прав военнослужащих.
Законопроект разработали Министерство обороны, уполномоченный президента по правам военных, общественность, юристы и военные. Его внесли в парламент как неотложный.
Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом).
Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.
Также он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.