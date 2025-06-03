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Рада поддержала законопроект о военном омбудсмене: что это значит

Украина, Вторник 03 июня 2025 13:49
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Рада поддержала законопроект о военном омбудсмене: что это значит Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Во вторник, 3 июня, Верховная Рада Украины поддержала за основу законопроект №13266 о создании института Военного омбудсмена. Решение приняли 287 голосами "за".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы народных депутатов Ярослава Железняка и Алексея Гончаренко.

Что предусматривает законопроект

Документ определяет правовой статус, задачи и основы деятельности военного омбудсмена - новой институции, нацеленной на защиту прав и свобод военнослужащих.

Военный омбудсмен сможет:

  • принимать жалобы от военных;
  • проводить проверки на предмет нарушения их прав;
  • требовать от органов власти устранения таких нарушений.

Ожидается, что эта должность усилит институциональную защиту прав военных в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях, особенно в условиях военного положения.

Что дальше

Сейчас законопроект принят только в первом чтении. Перед окончательным утверждением документ еще должен пройти второе чтение, где могут быть учтены предложения и правки народных депутатов.

Фото: депутаты проголосовали в первом чтении за законопроект №13266 "О Военном омбудсмене" (t.me/yzheleznyak)

Перед этим министр обороны Рустем Умеров заявлял, что новая институция будет иметь реальные полномочия и прозрачные механизмы реагирования на нарушения прав военнослужащих.

Законопроект разработали Министерство обороны, уполномоченный президента по правам военных, общественность, юристы и военные. Его внесли в парламент как неотложный.

Напомним, 30 декабря президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Решетилову (Кобылинскую) уполномоченным президента по вопросам защиты прав военнослужащих (военным омбудсменом).

Зеленский отметил, что Решетилова - известная, опытная и эффективная правозащитница.

Также он отметил, что главная задача - вместе с Минобороны и гражданским обществом подготовить законопроект о военном омбудсмене и все необходимые основы работы этого института.

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