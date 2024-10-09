Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах

"За основу - 268 (голосів, - ред.). Законопроєкт (№ 12039, - ред.) не голосували одразу в цілому, так як в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", - написав Железняк.

За словами народного депутата, суть законопроєкту полягає у тому, що:

запроваджується нова стаття, яка дозволяє призначати коротший термін ув'язнення у разі співпраці зі слідством, зокрема, якщо особа викриває спільників та відшкодовує завдані збитки. Наприклад, термін може скорочуватись до 5 років замість 8;

суд також матиме право накладати значні штрафи: до 102 мільйонів гривень за особливо тяжкі злочини і більше 4 мільйонів гривень за тяжкі злочини;

суд може конфіскувати майно фігуранта, якщо це буде погоджено;

механізм не буде застосовуватись до організаторів злочинних схем, за винятком випадків, коли організатор викриває іншого організатора.

для злочинів меншої тяжкості, якщо вони не пов’язані з великими схемами та без співучасників, особа може отримати зменшене ув’язнення за умови повного відшкодування збитків, сплати штрафу та можливості конфіскації майна.

Що передувало

18 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 11340, який передбачає можливість для корупціонерів отримати штраф замість тюремного покарання за умови укладення угоди зі слідством.

Запропоновані штрафи для осіб, винних у корупційних діях, можуть варіюватися від 204 тисяч до 204 мільйонів гривень. Однак ухвалення цього законопроекту спричинило значну критику з боку громадянського суспільства та опозиційних сил.

Минулого року президент Володимир Зеленський виступав за посилення покарання за корупцію, особливо під час війни, пропонуючи прирівняти її до державної зради. Причини, чому цю ініціативу було відкладено, детально розглядаються у матеріалі РБК-Україна.