Сьогодні, 9 жовтня, в рамках першого читання, Верховна Рада підтримала законопроєкт про угоду зі слідством у корупційних справах. Документ схвалили Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) й Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
"За основу - 268 (голосів, - ред.). Законопроєкт (№ 12039, - ред.) не голосували одразу в цілому, так як в залі були застереження щодо цього від двох фракцій", - написав Железняк.
За словами народного депутата, суть законопроєкту полягає у тому, що:
18 липня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект 11340, який передбачає можливість для корупціонерів отримати штраф замість тюремного покарання за умови укладення угоди зі слідством.
Запропоновані штрафи для осіб, винних у корупційних діях, можуть варіюватися від 204 тисяч до 204 мільйонів гривень. Однак ухвалення цього законопроекту спричинило значну критику з боку громадянського суспільства та опозиційних сил.
Минулого року президент Володимир Зеленський виступав за посилення покарання за корупцію, особливо під час війни, пропонуючи прирівняти її до державної зради. Причини, чому цю ініціативу було відкладено, детально розглядаються у матеріалі РБК-Україна.
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