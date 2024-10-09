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Рада поддержала законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 октября, в рамках первого чтения, Верховная Рада поддержала законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам. Постановление одобрили Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

"За основу - 268 (голосов, - ред.). Законопроект (№ 12039, - ред.) не голосовали сразу в целом, так как в зале были предостережения относительно этого от двух фракций", - написал Железняк. 

По словам народного депутата, суть законопроекта заключается в том, что: 

  • вводится новая статья, которая позволяет назначать более короткий срок заключения в случае сотрудничества со следствием, в частности, если лицо разоблачает сообщников и возмещает нанесенный ущерб. Например, срок может сокращаться до 5 лет вместо 8;
  • суд также будет иметь право накладывать значительные штрафы: до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления и более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления;
  • суд может конфисковать имущество фигуранта, если это будет согласовано;
  • механизм не будет применяться к организаторам преступных схем, за исключением случаев, когда организатор разоблачает другого организатора.
  • для преступлений меньшей тяжести, если они не связаны с крупными схемами и без соучастников, лицо может получить уменьшенное заключение при условии полного возмещения убытков, уплаты штрафа и возможности конфискации имущества.

Что предшествовало

18 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 11340, который предусматривает возможность для коррупционеров получить штраф вместо тюремного наказания при условии заключения сделки со следствием.

Предложенные штрафы для лиц, виновных в коррупционных действиях, могут варьироваться от 204 тысяч до 204 миллионов гривен. Однако принятие этого законопроекта вызвало значительную критику со стороны гражданского общества и оппозиционных сил.

В прошлом году президент Владимир Зеленский выступал за ужесточение наказания за коррупцию, особенно во время войны, предлагая приравнять ее к государственной измене. Причины, почему эта инициатива была отложена, подробно рассматриваются в материале РБК-Украина.

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