Рада поддержала законопроект о сделке со следствием по коррупционным делам

"За основу - 268 (голосов, - ред.). Законопроект (№ 12039, - ред.) не голосовали сразу в целом, так как в зале были предостережения относительно этого от двух фракций", - написал Железняк.

По словам народного депутата, суть законопроекта заключается в том, что:

вводится новая статья, которая позволяет назначать более короткий срок заключения в случае сотрудничества со следствием, в частности, если лицо разоблачает сообщников и возмещает нанесенный ущерб. Например, срок может сокращаться до 5 лет вместо 8;

суд также будет иметь право накладывать значительные штрафы: до 102 миллионов гривен за особо тяжкие преступления и более 4 миллионов гривен за тяжкие преступления;

суд может конфисковать имущество фигуранта, если это будет согласовано;

механизм не будет применяться к организаторам преступных схем, за исключением случаев, когда организатор разоблачает другого организатора.

для преступлений меньшей тяжести, если они не связаны с крупными схемами и без соучастников, лицо может получить уменьшенное заключение при условии полного возмещения убытков, уплаты штрафа и возможности конфискации имущества.

Что предшествовало

18 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект 11340, который предусматривает возможность для коррупционеров получить штраф вместо тюремного наказания при условии заключения сделки со следствием.

Предложенные штрафы для лиц, виновных в коррупционных действиях, могут варьироваться от 204 тысяч до 204 миллионов гривен. Однако принятие этого законопроекта вызвало значительную критику со стороны гражданского общества и оппозиционных сил.

В прошлом году президент Владимир Зеленский выступал за ужесточение наказания за коррупцию, особенно во время войны, предлагая приравнять ее к государственной измене. Причины, почему эта инициатива была отложена, подробно рассматриваются в материале РБК-Украина.