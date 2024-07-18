ua en ru
Чт, 18 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада хоче дозволити корупціонерам відкупитися від покарання

Четвер 18 липня 2024 15:40
UA EN RU
Рада хоче дозволити корупціонерам відкупитися від покарання Ілюстративне фото: Рада хоче дозволити корупціонерам відкупитись від покарання (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується дозволити корупціонерам відкупитися від покарання за допомогою сплати штрафу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За словами нардепа, за ухвалення законопроекту в першому читанні проголосував 231 парламентарій.

У разі, якщо законопроект ухвалять у другому читанні, корупціонерам під час укладання угоди зі слідством дозволять зменшити покарання за корупцію нижче за визначену межу.

При цьому можливість звільнення від покарання тих осіб, які винні навіть у особливо тяжких злочинах, буде розширено.

Також для корупціонерів у рамках укладання угоди зі слідством хочуть зробити необов'язковим викриття спільників.

Згідно з документом, для винних у корупції хочуть встановити такі розміри відшкодування:

  • від 204 тисяч гривень до 2,04 млн гривень - у разі скоєння кримінальної провини;
  • від 2,057 млн гривень до 20,4 млн гривень - у разі скоєння нетяжкого злочину;
  • від 20,417 млн гривень до 102 млн гривень - у разі скоєння тяжкого злочину;
  • від 102 млн гривень до 204 млн гривень - у разі скоєння особливо тяжкого злочину.

Як зазначив Железняк, про корупційні ризики у документі попереджали НАБУ, САП та антикорупційний комітет.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що хоче ініціювати законопроект щодо прирівнювання корупції під час війни до державної зради.

Таким чином корупціонерам загрожує від 15 років в'язниці до довічного терміну.

Але українська влада вирішила не поспішати з такою ідеєю. Більш детально, чому ініціативу не реалізували, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Корупція Верховна рада
NEWS
На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень
На двох енергооб’єктах вийшло з ладу обладнання: "Укренерго" збільшило час відключень
DAILY
Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна Майор ССО "Сімба": Якби всі сказали, що дуже хочуть воювати, то це було б щось ненормальне