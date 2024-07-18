Рада хоче дозволити корупціонерам відкупитися від покарання
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроект, яким пропонується дозволити корупціонерам відкупитися від покарання за допомогою сплати штрафу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
За словами нардепа, за ухвалення законопроекту в першому читанні проголосував 231 парламентарій.
У разі, якщо законопроект ухвалять у другому читанні, корупціонерам під час укладання угоди зі слідством дозволять зменшити покарання за корупцію нижче за визначену межу.
При цьому можливість звільнення від покарання тих осіб, які винні навіть у особливо тяжких злочинах, буде розширено.
Також для корупціонерів у рамках укладання угоди зі слідством хочуть зробити необов'язковим викриття спільників.
Згідно з документом, для винних у корупції хочуть встановити такі розміри відшкодування:
- від 204 тисяч гривень до 2,04 млн гривень - у разі скоєння кримінальної провини;
- від 2,057 млн гривень до 20,4 млн гривень - у разі скоєння нетяжкого злочину;
- від 20,417 млн гривень до 102 млн гривень - у разі скоєння тяжкого злочину;
- від 102 млн гривень до 204 млн гривень - у разі скоєння особливо тяжкого злочину.
Як зазначив Железняк, про корупційні ризики у документі попереджали НАБУ, САП та антикорупційний комітет.
Що передувало
Нагадаємо, ще минулого року президент України Володимир Зеленський розповів, що хоче ініціювати законопроект щодо прирівнювання корупції під час війни до державної зради.
Таким чином корупціонерам загрожує від 15 років в'язниці до довічного терміну.
Але українська влада вирішила не поспішати з такою ідеєю. Більш детально, чому ініціативу не реалізували, - у матеріалі РБК-Україна.
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