Рада підтримала закон про множинне громадянство

Як ухвалювалась ініціатива

Ще у жовтні 2023-го Міністерство закордонних справ (МЗС) України заявило про підтримку ідеї впровадження множинного громадянства.

У січні 2024 року президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт до Ради. У листопаді, представляючи у Верховній Раді План внутрішньої стійкості, він заявив про важливість відповідного інституту в Україні.

Вже у грудні парламент, в рамках першого читання, підтримав за основу законопроєкт про введення інституту множинного громадянства в Україні.

На початку травня 2025-го міністр національної єдності України Олексій Чернишов повідомив, що уряд працює над законом, і він може бути готовий вже до кінця 2025 року.

Детальніше про те, чому дехто критикує закон про множинне громадянство та які побоювання він викликає - у матеріалі РБК-Україна.

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