Рада поддержала закон о множественном гражданстве

Как принималась инициатива

Еще в октябре 2023-го Министерство иностранных дел (МИД) Украины заявило о поддержке идеи внедрения множественного гражданства.

В январе 2024 года президент Владимир Зеленский внес законопроект в Раду. В ноябре, представляя в Верховной Раде План внутренней устойчивости, он заявил о важности соответствующего института в Украине.

Уже в декабре парламент, в рамках первого чтения, поддержал за основу законопроект о введении института множественного гражданства в Украине.

В начале мая 2025-го министр национального единства Украины Алексей Чернышов сообщил, что правительство работает над законом, и он может быть готов уже к концу 2025 года.

Подробнее о том, почему некоторые критикуют закон о множественном гражданстве и какие опасения он вызывает - в материале РБК-Украина.

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