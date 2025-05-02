Закон про множинне громадянство буде готовий до кінця року, - Чернишов

Український уряд працює над законом про множинне громадянство. Він буде готовий до кінця 2025 року.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів в інтерв’ю La Repubblica .

За його словами, нині за межами країни перебуває понад 20 мільйонів українців, серед яких приблизно 5 мільйонів - вимушені мігранти, які залишили Україну після повномасштабного вторгнення.

"Ми не будемо змушувати когось повертатися, це має бути добровільним процесом. Задача міністерства - об’єднати всіх українців і в країні, і за кордоном. Передусім ми ухвалюємо закон, який дозволить подвійне громадянство, що наразі заборонене. Закон буде готовий до кінця року", - сказав Чернишов.

Міністр також повідомив, що міністерство розробляє електронну платформу для українців, які вимушено залишили країну, яка стане корисним інструментом підтримки - дозволятиме шукати роботу, житло й отримувати необхідну інформацію.

Варто зазначити, що, говорячи про подвійне громадянство, Чернишов, скоріш за все, мав на увазі саме множинне громадянство.