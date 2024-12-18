Рада підтримала створення переліку терористичних організацій

Законопроєкт підтримали 282 народних депутатів.

За словами Гончаренка, згідно з законопроєктом:

законодавчо вводиться механізм для включення організацій до списку терористичних;

перелік охоплює структури, які проводять терористичну діяльність в Україні або за її межами, створюючи загрозу державній безпеці;

Служба безпеки України (СБУ) відповідає за ведення списку, маючи чітко визначені критерії для включення, що зменшує ризик дискредитації.

Боротьба з терористами

Від початку повномасштабної війни Служба безпеки України регулярно виявляє та затримує ворожих диверсантів, агентів й провокаторів, які, наприклад, здають російським спецслужбам координати об'єктів для ракетних ударів.

У листопаді в Одесі було викрито банду, яка планувала серію вибухів та підпалів у різних регіонах України.

Зокрема СБУ нейтралізувала у Харкові агентурно-бойову групу ГРУ, яка здійснювала теракти та шпигувала за українськими військовими.