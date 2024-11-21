В Україні сформують перелік терористичних організацій
У середу, 20 листопада, Верховна Рада на пленарному засіданні схвалила в першому читанні проект закону про формування та ведення переліку терористичних організацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.
Документом передбачається покласти на Службу безпеки України щодо формування і ведення переліку терористичних організацій відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом".
В проекті закону також передбачається запровадити перелік терористичних організацій (груп), порядок включення/виключення таких організацій (груп) до/з переліку, впровадження положень щодо формування переліку терористичних організацій (груп).
Перелік організацій пропонується формувати публічно.
Зазначається, що ухвалення документу забезпечить створення дієвого алгоритму формування публічного переліку терористичних організацій (груп), що посилить інституційні спроможності України в протидії терористичній діяльності.
Боротьба з терористами
З початку повномасштабної війни в Україні активізувалася діяльність пов'язаних з Росією діяльність терористичних груп.
Служба безпеки регулярно виявляє і затримує проросійських диверсантів і провокаторів, що здають ФСБ координати об'єктів для ракетних ударів, а також виявляє організаторів терактів.
Так, днями СБУ спільно з Нацполіцією затримала в Одесі трьох неповнолітніх жителів, що планували серію вибухів та підпалів у різних областях країни.
У Харкові СБУ знешкодила групу російського ГРУ, що шпигувала за українськими військовими та влаштовувала терористичні акти.
Також спецпризначенці затримали російського агента-командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.
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