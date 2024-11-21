В Україні сформують перелік терористичних організацій

У середу, 20 листопада, Верховна Рада на пленарному засіданні схвалила в першому читанні проект закону про формування та ведення переліку терористичних організацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Зазначається, що ухвалення документу забезпечить створення дієвого алгоритму формування публічного переліку терористичних організацій (груп), що посилить інституційні спроможності України в протидії терористичній діяльності.

В проекті закону також передбачається запровадити перелік терористичних організацій (груп), порядок включення/виключення таких організацій (груп) до/з переліку, впровадження положень щодо формування переліку терористичних організацій (груп).

Документом передбачається покласти на Службу безпеки України щодо формування і ведення переліку терористичних організацій відповідно до Закону України "Про боротьбу з тероризмом".

Боротьба з терористами

З початку повномасштабної війни в Україні активізувалася діяльність пов'язаних з Росією діяльність терористичних груп.

Служба безпеки регулярно виявляє і затримує проросійських диверсантів і провокаторів, що здають ФСБ координати об'єктів для ракетних ударів, а також виявляє організаторів терактів.

Так, днями СБУ спільно з Нацполіцією затримала в Одесі трьох неповнолітніх жителів, що планували серію вибухів та підпалів у різних областях країни.

У Харкові СБУ знешкодила групу російського ГРУ, що шпигувала за українськими військовими та влаштовувала терористичні акти.

Також спецпризначенці затримали російського агента-командира підрозділу Сил спеціальних операцій ЗСУ.

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