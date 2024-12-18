Рада поддержала создание перечня террористических организаций

Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект №12102 по формированию и ведению перечня террористических организаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Алексея Гончаренко.
Законопроект поддержали 282 народных депутатов.
По словам Гончаренко, согласно законопроекту:
С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины регулярно выявляет и задерживает вражеских диверсантов, агентов и провокаторов, которые, например, сдают российским спецслужбам координаты объектов для ракетных ударов.
В ноябре в Одессе была разоблачена банда, которая планировала серию взрывов и поджогов в разных регионах Украины.
В частности СБУ нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу ГРУ, которая осуществляла теракты и шпионила за украинскими военными.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.