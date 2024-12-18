Рада поддержала создание перечня террористических организаций

Законопроект поддержали 282 народных депутатов.

По словам Гончаренко, согласно законопроекту:

законодательно вводится механизм для включения организаций в список террористических;

перечень охватывает структуры, которые проводят террористическую деятельность в Украине или за ее пределами, создавая угрозу государственной безопасности;

Служба безопасности Украины (СБУ) отвечает за ведение списка, имея четко определенные критерии для включения, что уменьшает риск дискредитации.

Борьба с террористами

С начала полномасштабной войны Служба безопасности Украины регулярно выявляет и задерживает вражеских диверсантов, агентов и провокаторов, которые, например, сдают российским спецслужбам координаты объектов для ракетных ударов.

В ноябре в Одессе была разоблачена банда, которая планировала серию взрывов и поджогов в разных регионах Украины.

В частности СБУ нейтрализовала в Харькове агентурно-боевую группу ГРУ, которая осуществляла теракты и шпионила за украинскими военными.