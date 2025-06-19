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Рада підтримала складання мандату нардепа Олеся Довгого

Четвер 19 червня 2025 11:18
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Рада підтримала складання мандату нардепа Олеся Довгого Фото: Олесь Довгий (facebook.com/oles.dovhiy)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада підтримала складання мандату народного депутата Олеся Довгого. Наразі в парламенті антирекорд за кількістю обранців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Железняка, 244 народних депутатів підтримали складання мандату Довгого.

"В парламенті новий антирекорд за кількістю депутатів - 398", - написав нардеп.

Що відомо про Довгого

Довгий народився 1 листопада 1980-го у місті Київ. Здобував освіту у:

  • київській ЗОШ №58;
  • Київському національному економічному університеті за фахом "Міжнародна економіка та право";
  • Національному університеті "Одеська юридична академія" за юридичним фахом;

Зокрема навчався протягом двох років за MBA-програмою для топкерівників в INSEAD - The Business School for the World.

Кар'єра

Свого часу був референтом в Українській Асоціації молодих юристів. Після цього очолював посаду заступника секретаря й секретаря Київського осередку організації.

З 2004 по 2005-й був старшим науковим співробітником Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАНУ.

З 2005 року очолював посаду радника Голови Державного департаменту інтелектуальної власності.

Політика

У 2006-му пройшов до Київської міської ради від "Блоку Леоніда Черновецького". Того ж року його обрали заступником голови - секретарем Київради.

У 2008-му знову пройшов до Київської міської ради, але подав у відставку у 2011 році. Увійшов до складу комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Успішно балотувався до парламенту VIII скликання. Був членом депутатської групи "Воля народу". Також очолював посаду голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики.

У 2019-му знову був обраний до Верховної Ради. Був членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова парламенту Руслан Стефанчук пояснив, чи можна скоротити кількість нардепів у Раді до 300.

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