ua en ru
Ср, 18 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Нардеп Олесь Довгий склав мандат

Київ, Середа 18 червня 2025 19:34
UA EN RU
Нардеп Олесь Довгий склав мандат Фото: Олесь Довгий, нардеп (facebook.com/oles.dovhiy)
Автор: Іван Носальський

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву про складання мандата. Її розгляне Верховна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Довгого у Facebook.

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - зазначив безпартійний самовисуванець Довгий.

Він уточнив, що не планує балотуватися і обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також нардеп пообіцяв підтримувати ЗСУ та культурні проєкти.

Варто зауважити, що офіційно повноваження Довгого припиняться, коли його заяву розгляне і підтримає Рада.

Якщо це станеться, то в парламенті залишаться тільки 398 депутатів.

У Раді все менше депутатів

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни вже доволі велика кількість нардепів подали заяви про складання мандата.

Зокрема, у лютому цього року заяву про складання мандата до парламенту подала нардепка Ірина Кормишкіна.

Це сталося на тлі скандальної підозри чиновниці в незаконному збагаченні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Депутати
Новини
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Трамп сказав, що вчора дав пораду "охочому до посередництва" Путіну
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді