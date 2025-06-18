Нардеп Олесь Довгий склав мандат

Народний депутат Олесь Довгий написав заяву про складання мандата. Її розгляне Верховна Рада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Довгого у Facebook .

"Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата", - зазначив безпартійний самовисуванець Довгий.

Він уточнив, що не планує балотуватися і обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування.

Також нардеп пообіцяв підтримувати ЗСУ та культурні проєкти.

Варто зауважити, що офіційно повноваження Довгого припиняться, коли його заяву розгляне і підтримає Рада.

Якщо це станеться, то в парламенті залишаться тільки 398 депутатів.