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Скорочення Ради до 300 депутатів: Стефанчук пояснив, чи це можливо

Київ, Середа 18 червня 2025 09:03
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Скорочення Ради до 300 депутатів: Стефанчук пояснив, чи це можливо Фото: спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Під час війни в Україні неможливо скоротити кількість народних депутатів. Для цього потрібно вносити зміни до Конституції, а під час воєнного стану це заборонено.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"У нас є законопроєкт про зміни до Конституції, який внесений на початку каденції, про скорочення кількості депутатів до 300. Але, на превеликий жаль, в період воєнного стану, а до цього ковід був, у нас не було можливостей, внести, тому що під час воєнного стану ми не можемо голосувати зміни до Конституції", - сказав він.

На думку Стефанчука, у першому читанні велика кількість народних депутатів підтримала б це рішення. Після цього відповідні пропозиції направили б до Конституційного суду.

"Конституційний суд прислав нам зі своїми застереженнями, але я думаю, що ці застереження можуть бути подолані в парламенті. Далі, я думаю, що це питання також може бути винесено", - вважає голова ВРУ.

Він нагадав, що природа парламенту - це представницька функція. Тим паче за новим виборчим кодексом Україна переходить на пропорційну систему, без мажоритарників, тому представницька кількість повинна бути такою, щоб вона представляла всі верстви населення України, але у відповідній пропорції.

"І тому, коли нас було 52 мільйони - 450 депутатів, це було виправдано. Після війни нам треба подивитися, тому що я думаю, що така ідея має право на життя", - додав Стефанчук.

На питання про те, чи можна ухвалити рішення про скорочення парламенту до потенційних наступних виборів, він відповів: "Дивіться, все можна встигнути. Питання тільки в тому, як ми і коли завершимо цю страшну війну. Тому це питання не є номер один для України, але дуже важливе в контексті післявоєнного відновлення України".

"Антирекорд" у Раді

Наразі у Верховній Раді залишилась рекордно низька кількість народних депутатів - 399. Це сталося після смерті нардепа Сергія Швеця.

Швець - колишній журналіст, був обраний народним депутатом IX скликання від партії "Слуга народу". Він пішов з життя після важкої хвороби.

Також, як відомо, з 2019 року з фракції "Слуга народу" вийшов 41 народний депутат. З них 21 парламентар склав мандат, а 20 - перейшли в інші фракції та групи. Чисельність фракції скоротилась з 254 до 233 членів.

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Руслан Стефанчук Верховна рада
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