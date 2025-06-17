Рада підтримала призначення Кравченка генпрокурором

Призначення Кравченка

"Рада призначила Руслана Кравченко генеральним прокурором України. За - 273 (нардепи - ред.)" - написав Железняк.

При цьому 5 народних обранців проголосували проти, 23 - утримались, а 20 - не голосували.

Зазначимо, що 16 червня президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Руслана Кравченка на посаду генерального прокурора.

Фото: голосування в парламенті за призначення Руслана Кравченка генеральним прокурором (t.me/yzheleznyak)

Що відомо про нового генпрокурора України

Руслан Кравченко народився у 1990 році на Луганщині. Як зазначав нардеп Железняк, Кравченко є наймолодшим генпрокурором в історії України.

Згідно з відкритих джерел, Кравченко закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а у 2012-му - юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції". Одружений.

Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Бахмут). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. А згодом рік пропрацював заступником військового прокурора Центрального регіону України.

Кравченко також працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді пробув до 2023 року, в якому вже брав учать в конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

У квітні 2023 року указом президента був призначений на посаду голови Київської ОВА. Цю посаду він займав до 30 грудня 2024-го. Після чого його призначили головою Державної податкової служби.

Звільнення Костіна з генпрокуратури та скандали з МСЕК

Посада генерального прокурора України була вакантною ще з жовтня 2024 року. До цього часу виконуючим обов’язки генпрокурора був Олексій Хоменко.

Нагадаємо, що колишній генпрокурор Андрій Костін пішов з посади після повідомлень про зловживання в роботі медико-соціальних експертних комісій, зокрема, отримання прокурорами інвалідності.

З’ясувалося, що медико-соціальні експертні комісії надали інвалідність десяткам прокурорів. У жовтні минулого року стало відомо, що десятки прокурорів (переважно в Хмельницькій області) незаконно оформили інвалідність через махінації в медико-соціальних комісіях (МСЕК).