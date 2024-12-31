Ексглава Київської ОВА Кравченко очолив Податкову: рішення Кабміну

Кабмін ухвалив рішення про призначення Руслана Кравченка на посаду голови Державної податкової служби України. До цього він очолював Київську ОВА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Призначено Кравченка Руслана Андрійовича головою Державної податкової служби України", - повідомив Мельничук.

Хто такий Руслан Кравченко

Руслан Кравченко народився у 1990 році в місті Сєвєродонецьк (у вересні 2024 року перейменовано на Сіверськодонецьк) Луганської області. У 2007 році закінчив Київський військовий ліцей імені Івана Богуна, а у 2012-му - юридичну академію Ярослава Мудрого за спеціальністю "правознавство", отримав звання "лейтенант юстиції". Одружений.

З 2012 року й по 2014-й працював слідчим та старшим слідчим Севастопольської прокуратури, а також старшим прокурором Рівненської та Львівської прокуратури.

Брав участь в АТО при виконанні службових обов’язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. Дебальцеве, м. Бахмут). Має статус учасника бойових дій, у 2020 році був звільнений з військової служби у запас.

З 2015 року по 2019 рік працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України. А згодом рік пропрацював заступником військового прокурора Центрального регіону України.

Кравченко також працював на посаді начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генпрокурора.

У 2021 році очолив Бучанську окружну прокуратуру Київської області. На цій посаді пробув до 2023 року, в якому вже брав учать в конкурсі на посаду голови Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).