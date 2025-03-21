Скандальній ексголові Хмельницької МСЕК Крупі продовжили запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід колишній голові Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі. Вона перебуватиме під вартою щонайменше до 18 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВАКС.

ВАКС також визначив можливість внесення застави у розмірі 230 млн гривень як альтернативу триманню під вартою. У разі внесення застави фігурантка повинна дотримуватися таких обов'язків:

Засідання суду відбулося у четвер, 20 березня. Слідчий суддя ВАКС частково задовольнив клопотання прокуратури САП та продовжив термін тримання під вартою для Крупи на 60 діб (до 18 травня включно).

Справа Крупи

У жовтні 2024 року Державне бюро розслідувань викрило голову Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків у них вилучили майже 6 млн доларів готівкою в різних валютах.

Печерський районний суд Києва обрав для чиновниці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Згодом Апеляційна палата ВАКС знизила суму застави до 280 млн гривень.

Справа Тетяни Крупи набула широкого резонансу та стала відправною точкою для розслідування корупції серед інших посадовців МСЕК у різних регіонах України.

З’ясувалося, що за схемою Крупи 50 прокурорів Хмельницької області отримали фіктивні довідки про інвалідність. Після розголосу у справі генеральний прокурор Андрій Костін подав у відставку.

На тлі скандалу в Україні ухвалили рішення ліквідувати систему МСЕК та замінити її експертними групами для оцінки й підтвердження інвалідності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.