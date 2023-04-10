Рада підтримала повернення ДПА з 4 предметів: деталі

Даний законопроект передбачає проведення ДПА в 9 та 11 класах у формі ЗНО/НМТ з чотирма обов'язковими предметами. Школярів чекає перевірка знань з української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов.

У пояснювальній записці вказано, що метою та завданням законопроекту є "підвищення якості викладання та якості вивчення історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти, що дозволить підвищити якість здобуття учнями результатів навчання з історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти".

Водночас у Міністерстві освіти та науки запропонували коротити кількість предметів. Там вважають, що учні обов’язково мають пройти ДПА на рівні:

початкової освіти (випускники 4-х класів) - з української мови та математики;

базової середньої освіти (дев’ятикласники) - з української мови, математики, історії України та іноземної мови;

профільної середньої освіти (одинадцятикласники) - з української мови, історії України, математики або іноземної мови.

Нагадаємо, що у 2022-му та 2023-му роках в Україні було скасовано ДПА через безпекову ситуацію. А от цього року випускники 11-х класів складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів: українська мова, математика та один предмет на вибір.