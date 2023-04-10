Рада поддержала возврат ГИА по 4 предметам: детали

Данный законопроект предусматривает проведение ГИА в 9 и 11 классах в форме ВНО/НМТ с четырьмя обязательными предметами. Школьников ждет проверка знаний украинского языка, математики, истории Украины и одного из иностранных языков.

В пояснительной записке указано, что целью и задачей законопроекта является повышение качества преподавания и качества изучения истории Украины и иностранного языка на каждом уровне полного общего среднего образования, что позволит повысить качество получения учащимися результатов обучения по истории Украины и иностранного языка на каждом уровне полного общего среднего образования".

В то же время в Министерстве образования и науки предложили сократить количество предметов. Там считают, что учащиеся обязательно должны пройти ГИА на уровне:

начального образования (выпускники 4-х классов) - по украинскому языку и математике;

базового среднего образования (девятиклассники) - по украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку;

профильного среднего образования (одиннадцатиклассники) - по украинскому языку, истории Украины, математике или иностранному языку.

Напомним, что в 2022-м и 2023-м годах в Украине была отменена ГИА из-за ситуации безопасности. А вот в этом году выпускники 11 классов будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) по трем предметам: украинский язык, математика и один предмет на выбор.