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В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів

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Понеділок 13 лютого 2023 12:49
В Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів Фото: в Україні скасували цьогорічне ДПА для учнів 4 й 9 класів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні цьогоріч скасували ДПА для учнів 4 й 9 класів з метою збереження життя й здоров'я учнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Кабміну.

"Міністерство освіти і науки України повідомляє, що набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України від 11 січня 2023 року № 19 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти, у 2022/2023 навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26 січня 2023 року за № 167/39223", - пише пресслужба.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Міносвіти України запропонувало скасувати ДПА ще в середині січня.

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