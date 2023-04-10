Рада підтримала повернення ДПА з 4 предметів: деталі
Верховна рада України, на засіданні у понеділок, 10 квітня, у першому читанні підтримала законопроект №9046.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради.
Даний законопроект передбачає проведення ДПА в 9 та 11 класах у формі ЗНО/НМТ з чотирма обов'язковими предметами. Школярів чекає перевірка знань з української мови, математики, історії України та однієї з іноземних мов.
У пояснювальній записці вказано, що метою та завданням законопроекту є "підвищення якості викладання та якості вивчення історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти, що дозволить підвищити якість здобуття учнями результатів навчання з історії України та іноземної мови на кожному рівні повної загальної середньої освіти".
Водночас у Міністерстві освіти та науки запропонували коротити кількість предметів. Там вважають, що учні обов’язково мають пройти ДПА на рівні:
- початкової освіти (випускники 4-х класів) - з української мови та математики;
- базової середньої освіти (дев’ятикласники) - з української мови, математики, історії України та іноземної мови;
- профільної середньої освіти (одинадцятикласники) - з української мови, історії України, математики або іноземної мови.
Нагадаємо, що у 2022-му та 2023-му роках в Україні було скасовано ДПА через безпекову ситуацію. А от цього року випускники 11-х класів складатимуть Національний мультипредметний тест (НМТ) з трьох предметів: українська мова, математика та один предмет на вибір.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що 3 квітня, розпочалася реєстрація для участі в цьогорічному національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня.
Раніше ми писали про те, що Міністерство освіти і науки України оприлюднило правила приймання на навчання у виша і коледжах
Також нагадаємо, що українські абітурієнти, які через війну перебувають за кордоном, зможуть здати НМТ в спеціальних центрах, які будуть там облаштовані.
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