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Рада поддержала возврат ГИА по 4 предметам: детали

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Украина, Понедельник 10 апреля 2023 17:37
Рада поддержала возврат ГИА по 4 предметам: детали Фото: Рада поддержала возвращение ГИА по 4 предметам (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Верховная рада Украины, на заседании в понедельник, 10 апреля, в первом чтении поддержала законопроект №9046.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Данный законопроект предусматривает проведение ГИА в 9 и 11 классах в форме ВНО/НМТ с четырьмя обязательными предметами. Школьников ждет проверка знаний украинского языка, математики, истории Украины и одного из иностранных языков.

В пояснительной записке указано, что целью и задачей законопроекта является повышение качества преподавания и качества изучения истории Украины и иностранного языка на каждом уровне полного общего среднего образования, что позволит повысить качество получения учащимися результатов обучения по истории Украины и иностранного языка на каждом уровне полного общего среднего образования".

В то же время в Министерстве образования и науки предложили сократить количество предметов. Там считают, что учащиеся обязательно должны пройти ГИА на уровне:

  • начального образования (выпускники 4-х классов) - по украинскому языку и математике;
  • базового среднего образования (девятиклассники) - по украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку;
  • профильного среднего образования (одиннадцатиклассники) - по украинскому языку, истории Украины, математике или иностранному языку.

Напомним, что в 2022-м и 2023-м годах в Украине была отменена ГИА из-за ситуации безопасности. А вот в этом году выпускники 11 классов будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) по трем предметам: украинский язык, математика и один предмет на выбор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 апреля началась регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте. Продлится она до 3 мая.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины обнародовало правила приема на обучение в вузах и колледжах.

Также напомним, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

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