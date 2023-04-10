Рада поддержала возврат ГИА по 4 предметам: детали
Верховная рада Украины, на заседании в понедельник, 10 апреля, в первом чтении поддержала законопроект №9046.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.
Данный законопроект предусматривает проведение ГИА в 9 и 11 классах в форме ВНО/НМТ с четырьмя обязательными предметами. Школьников ждет проверка знаний украинского языка, математики, истории Украины и одного из иностранных языков.
В пояснительной записке указано, что целью и задачей законопроекта является повышение качества преподавания и качества изучения истории Украины и иностранного языка на каждом уровне полного общего среднего образования, что позволит повысить качество получения учащимися результатов обучения по истории Украины и иностранного языка на каждом уровне полного общего среднего образования".
В то же время в Министерстве образования и науки предложили сократить количество предметов. Там считают, что учащиеся обязательно должны пройти ГИА на уровне:
- начального образования (выпускники 4-х классов) - по украинскому языку и математике;
- базового среднего образования (девятиклассники) - по украинскому языку, математике, истории Украины и иностранному языку;
- профильного среднего образования (одиннадцатиклассники) - по украинскому языку, истории Украины, математике или иностранному языку.
Напомним, что в 2022-м и 2023-м годах в Украине была отменена ГИА из-за ситуации безопасности. А вот в этом году выпускники 11 классов будут сдавать Национальный мультипредметный тест (НМТ) по трем предметам: украинский язык, математика и один предмет на выбор.
Ранее РБК-Украина сообщало, что 3 апреля началась регистрация для участия в нынешнем национальном мультипредметном тесте. Продлится она до 3 мая.
Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины обнародовало правила приема на обучение в вузах и колледжах.
Также напомним, что украинские абитуриенты, которые в результате находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.