Рада підтримала підвищення соцвиплат дітям з інвалідністю: що зміниться

Що відомо про законопроєкт

Парламент підтримав у першому читанні законопроєкт №14191 про внесення змін до закону "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю". Документ подали народні депутати на чолі з Данилом Гетманцевим і Галиною Третьяковою.

Метою законопроєкту є створення комплексної та сучасної системи підтримки родин, які виховують дітей з інвалідністю або осіб з інвалідністю з дитинства. Йдеться про перехід від фрагментарних виплат до системного підходу, що поєднує фінансову допомогу, соціальні послуги та цифрові сервіси.

Які зміни пропонують

Законопроєкт передбачає відв’язку розміру державної допомоги від прожиткового мінімуму та її обчислення у відсотках від мінімальної заробітної плати.

Зокрема, пропонується встановити такі розміри допомоги:

дітям з інвалідністю до 18 років – 100% мінімальної зарплати;

особам з інвалідністю з дитинства І групи – 100% мінімальної зарплати;

ІІ групи – 70% мінімальної зарплати;

ІІІ групи – 30% мінімальної зарплати.

Також планують запровадити допомогу на догляд без обов’язкової умови звільнення одного з батьків з роботи. Для дітей та осіб з інвалідністю, які потребують найбільшого рівня підтримки, мінімальний розмір такої допомоги має становити не менше 100% мінімальної зарплати.

Цифровізація і нові права

Документ передбачає цифровізацію процесів призначення допомоги: подання заяв, отримання довідок та формування медичних висновків про інвалідність стане можливим в електронній формі.

Крім того, родини зможуть самі обирати спосіб отримання виплат – готівкою, безготівково або через соціальні картки. Людям з інвалідністю, які перебувають в інституційних закладах, закріплюється право самостійно розпоряджатися своєю соціальною допомогою.

Законопроєкт також передбачає розширення соціальних послуг, зокрема раннє втручання, інклюзивний супровід, комплексний розвиток дитини та тимчасовий відпочинок для батьків. Окремо закріплюється право дітей з інвалідністю на забезпечення медичними виробами через державну програму реімбурсації.

Фінансування усіх видів допомоги та послуг пропонується здійснювати за рахунок державного бюджету.

Після доопрацювання законопроєкт має бути винесений на розгляд парламенту у другому читанні.